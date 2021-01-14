العاهل الأردني وولي عهده يتلقيان اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا

تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله، وولي العهد الأسبق الأمير الحسن بن طلال الخميس اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ونشر الديوان الملكي على صفحته على موقع “تويتر” صورة للملك عبد الله وولي العهد والأمير حسن خلال تلقيهم اللقاح في عيادة الخدمات الطبية الملكية في الديوان الملكي الهاشمي.

باشر الأردن الأربعاء حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد تستهدف في مرحلتها الأولى الكوادر الصحية ومن يعانون من أمراض مزمنة ومن تجاوزت أعمارهم الستين.

وبدأت عمليات التلقيح في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، بعد وصول أولى كميات لقاح سينوفارم (الصيني/الإماراتي) ولقاح فايزر/بايونتيك إلى الأردن مطلع هذا الأسبوع.

وتستهدف الحملة بداية 20 إلى 25 في المئة من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 10,5 ملايين نسمة. واللقاحات مجانية للأردنيين والمقيمين في المملكة.

وتجاوز عدد المسجلين عبر منصة خاصة أطلقتها وزارة الصحة نهاية الشهر الماضي للراغبين بتلقي اللقاح 200 ألف شخص.