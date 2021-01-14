“مرايا” تحقق المركز الثاني في مهرجان الظفرة للإبل المزاين بالإمارات

توِّجت الناقه «مرايا» لصاحب السمو الملكي الامير تركي محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ال سعود بالمركز الثاني في مهرجان الظفرة بدوله الامارات العربيه المتحدة، بعد أن حصلت على نسبه مئويه مقدارها 90٪ من قبل اللجنه المنظمة والذي جعلها تحصل على المركز الثاني في شوط أصحاب السمو الشيوخ يذكر أن البكره (مرايا) حسب تحليل المهتمين بالإبل وأصحاب النظر من أجمل الإبل المجاهيم في الجزيرة العربية.

وأضافت «مرايا» بحصولها على المركز الثاني فوزاً رياضياً جديد للابل السعودية المشاركة في المهرجانات الخليجية من ضمن أجمل مطايا في الدورة الرابعة عشر لمهرجان الظفرة لشوط المجاهيم فئة أجذاع ولقايا وثنايا لاصحاب السمو الشيوخ والأمراء.

وبهذه المناسبة، أعرب سمو الأمير تركي بن محمد بن ناصر آل سعود عن بالغ سعادته بالمشاركة في المهرجان والحصول على مركز متقدم.

ويأتي ذلك في ظل الدعم اللامحدود والرعاية الفائقة التي تحظى بها رياضات الموروث من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم، حيث يحرصون دائما على إحياء التراث السعودي الأصيل ودعم أهل الإبل للمحافظة عليه واستمراريته خاصة وإن الإبل تمثل جانباً مهماً من تراث السعوديه والخليج العربي وأوضح سمو الأمير تركي بن محمد بن ناصر آل سعود أن هذه الرعاية ساهمت بتحقيق العديد من الإنجازات للمملكة في المشاركات الخارجية وجعل علم المملكة خفاقاً دائماً في مختلف المشاركات،

وقال سموه إن مهرجان الظفرة حظي برعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وهو ما ساهم بتحقيق كامل النجاح للمهرجان الذي استقطب ملاك مزاين الإبل للتنافس الشريف والقوي على المراكز الأولى، مشيداً سموه بدور دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إبراز دور الرياضات التراثية العريقة.