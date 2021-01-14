النقد الدولي: الاقتصاد العالمي عند مفترق حرج مازال هناك قدر كبير من عدم التيقن

حث صندوق النقد الدولي على مواصلة جهود الدعم المالي والنقدي القوية التي تنتهجها الدول لمساعدة اقتصاداتها في ظل ما يقول إنه “قدر كبير من عدم التيقن” حيال المخاطر التي يفرضها ارتفاع جديد في إصابات كوفيد-19 وظهور سلالات جديدة.

وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق للصحفيين خلال إيجاز عبر الإنترنت “الاقتصاد العالمي عند مفترق حرج.. مازال هناك قدر كبير من عدم التيقن.”

وتابع أن الصندوق سيصدر توقعات محدثة للاقتصاد العالمي في 26 يناير كانون الثاني تأخذ في الحسبان أحدث التطورات، مثل التوصل إلى لقاحات للوقاية من كوفيد-19 والشروع في استخدامها وإجراءات التحفيز

الجديدة في الولايات المتحدة واليابان.