تغريم منشأة مخالفة لتوزیع وتسویق الغاز 3 ملایین ریال

غرمت الھیئة العامة للمنافسة، الیوم، إحدى شركات توزيع وتسويق الغاز ومشتقاته بالمملكة 3 ملايين ريال لارتكابھا مخالفة “إساءة استغلال الوضع المھیمن”.

وأوضحت الھیئة أن المخالفة ّ تضمنت فرض اشتراطات خاصة على عملیات البیع أو الشراء عند التعامل مع منشأة أخرى على نحو

يضعھا في مركز تنافسي ضعیف، ورفض التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ للحد من دخولھا السوق.

وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض الحكم بالغرامة، وذلك تنفیذاً للمادة 12 من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/25 “بتاريخ 1425/5/4 ھـ.