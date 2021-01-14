الحكومة اليمنية تكشف عن تطورات جديدة بشأن الإجرام الحوثي في ملف صافر

قال معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، إن مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران تواصل مراوغتها في ملف ناقلة النفط #صافر،وتتراجع عن التزاماتها المعلنة بالموافقة على السماح خبراء تابعين للامم المتحدة بإجراء عملية الفحص الفني وتقييم الاضرار وصيانة ناقلة النفط #صافر نهاية شهر يناير الحالي.

وأضاف في تغريدات على “تويتر”: “ليست المره الاولى التي تتراجع فيها مليشيا الحوثي عن التزاماتها بخصوص #صافر، التي تحتوى على اكثر من مليون برميل نفط وتهدد بأكبر كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية في التاريخ البشري، فقد سبق وأعلنت الموافقة على السماح للفريق بالصعود للناقلة في يونيو 2020، قبل أن تتراجع عن التزاماتها”.

وتابع: “الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن السيد مارتن غريفيث مطالبين بايضاح الحقائق، وكشف تفاصيل تنصل مليشيا الحوثي الارهابية عن الاتفاق، وحشد الدعم الدولي للضغط على المليشيا للوفاء بالتزاماتها ووضع حد للكارثة الوشيكة التي تهدد اليمن والإقليم والعالم”.