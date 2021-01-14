تعليم القصيم يدعو مستحقي الترقية من منسوبيه لرفع بياناتهم للمفاضلة

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم، اليوم، منسوبيها إلى رفع بياناتهم لمفاضلة الترقية.

جاء ذلك في تعميم لها اطلعت “الوئام” على نسخة منه.

وجاء في التعميم: “إشارة إلى البريد الوراد إلينا من وكالة الوزارة للموارد البشرية برفع بيانات المستخدمين وبند الأجور لغرض مفاضلة الترقية عليه نأمل منكم الرفع لجميع منسوبيكم من شاغلي وظائف المستخدمين وبند الأجور من خلال موقع خدماتي (الموارد البشرية – بطاقة الترقية) والتأكد من قبل الرئيس المباشر من المؤهل ودرجة تقييم الأداء الوظيفي) مرفق نموذج تقييم الأداء الوظيفي علما بان إغلاق بطاقة الترقية سيكون في نهاية عمل يوم الخميس الموافق ٩/٦/١٤٤٢”.