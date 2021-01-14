الهند ترصد جرائم “واتساب”و تحاكمه .. يسخر من الخصوصية و يعرض أمن الدول للخطر

أثارت تحديثات واتساب الجديدة وخاصة سياسات الخصوصية الجديدة غضب الهند، مما دعى نيودلهي إلى محاكمة

قالت عريضة قدمتها محكمة هندية يوم الخميس إن سياسة الخصوصية المحدثة لتطبيق واتسآب تقترب من مراقبة المستخدم وتهدد أمن الهند ، مما يمثل طعنًا قانونيًا آخر للمراسلين المملوكين لشركة فيسبوك.

و قالت شركة WhatsApp ومقرها كاليفورنيا في 4 يناير إنها تحتفظ بالحق في مشاركة بعض البيانات بما في ذلك الموقع ورقم الهاتف مع Facebook ووحداته مثل Instagram و Messenger.

أثار ذلك الغضب ، بما في ذلك في الهند ، أكبر أسواقها ، حيث يوجد بها 400 مليون مستخدم.

و بدأ العديد من المستخدمين في الهند في تثبيت تطبيقات منافسة مثل Signal و Telegram ، مما دفع WhatsApp لبدء حملة إعلانية مكلفة لتهدئة العملاء.

و قال المحامي تشيتانيا روهيلا عن سياسة Whatsapp الجديدة في الالتماس إلى محكمة دلهي العليا: “إنه يمنح ملفًا شخصيًا بدرجة 360 تقريبًا لنشاط الشخص عبر الإنترنت”.

وقالت نسخة من الالتماس ، اطلعت عليها رويترز ، إن تطبيق واتساب يعرض الأمن القومي للخطر من خلال مشاركة ونقل وتخزين بيانات مستخدم في دولة أخرى مع المعلومات التي تحكمها قوانين أجنبية.

وقالت: “لقد سخر واتسآب من حقنا الأساسي في الخصوصية”.

و عن إعطاء WhatsApp للمستخدمين مهلة 8 فبراير للموافقة على الشروط الجديدة، أضاف الالتماس: “هذا النوع من السلوك التعسفي والتخويف لا يمكن قبوله في ديمقراطية وهو” متجاوز للسلطة “(خارج صلاحياتها) وضد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في دستور الهند”.

وستنظر محكمة دلهي العليا في الدعوى يوم الجمعة.