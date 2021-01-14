أمانة جدة ترحل مليون ونصف طن من النفايات المنزلية خلال 2020م

أسفرت جهود أمانة محافظة جدة في خدمات النظافة عن رفع وترحيل أكثر من مليون و 457 ألف طن من النفايات المنزلية خلال عام 2020م وذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال النظافة في نطاق 19 بلدية فرعية وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.

وأوضح مدير عام مشاريع النظافة بأمانة جدة سليمان بن صالح المحيميد أن جهود الأمانة خلال العام الماضي شملت تنظيف 17 مليون و 778 ألف متر مربع من الأراضي الفضاء ورفع 911,613 متر مكعب من المخلفات ذات الحجم الكبير، مبينا أن الأمانة نفذت أعمال كنس آلي ويدوي والتقاط مبعثرات على الطرق والشوارع بإجمالي أطوال بلغ نحو 4 مليون و 366 ألف كم، بجانب تنفيذ أعمال غسيل وتطهير لـ 745,322 حاوية وصيانة واستبدال 30,396 حاوية، وغسيل 23,513 كم من الأرصفة والمرافق.

وأضاف أن الأمانة واصلت جهودها في تحسين المشهد البصري بإزالة 124,262 لوحة دعائية مخالفة و 6488 متر مربع من الكتابات المشوهة للمظهر العام، بالإضافة لرفع 34,205 من الإطارات المستهلكة، لافتا إلى أن أعمال الأمانة في النظافة خلال 2020م تضمنت غسيل وتطهير 124،651 موقعا شملت مناطق ألعاب الأطفال وماكينات الصراف الآلي وواجهات المحلات والأبنية ومحيط المساجد والمدارس والجامعات والجهات الحكومية والفنادق وغيرها من المواقع.