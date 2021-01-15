عاجل… 26 قتيلاً في زلزال قوي بإندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 6,2 درجات على مقياس ريختر،اليوم، جزيرة سولاويسي الإندونيسية، ما أدى إلى مصرع 26 شخصًا على الأقل.

وأفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن الزلزال وقع عند الساعة 2,18 بالتوقيت المحلّي، وكان مركزه على بُعد 36 كلم جنوب ماموجو، وعلى عمق 18 كلم.

وأعقبت الزلزال انهيارات أرضيّة، ما أعاق الوصول إلى طريق رئيسّة في المنطقة.

وأوضحت وكالة إدارة الكوارث في الجزيرة أن المعلومات الأخيرة المتوافرة تفيد بمصرع 26 شخصًا جميعهم من مدينة ماموجو، مرشحةً ارتفاع الحصيلة.

وكان سكّان المنطقة شعروا أمس بهزّة قوّتها 5,8 درجات لم تتسبّب بأضرار كبيرة.