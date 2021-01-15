بنس يتعهد باحترام التاريخ الأمريكي وضمان انتقال السلطة إلى بايدن

تعهد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي باحترام تاريخ الولايات المتحدة وضمان انتقال السلطة بأمان إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، بعد ثمانية أيام من محاصرة أنصار الرئيس دونالد ترامب لمبنى الكونغرس.

وأدلى بنس بالتصريحات قبل إفادة أمنية في مقر الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، وخلال اجتماع مع قوات الحرس الوطني التي تحرس مبنى الكونغرس، وكان بنس واحداً من كبار المسؤولين الأمريكيين الذين اضطروا للاختباء بعد الهجوم في الأسبوع الماضي.

وقال بنس في أول ظهور في مناسبة عامة منذ الهجوم: “عشنا جميعاً ذلك اليوم، 6 يناير(كانون الثاني)، وكما أوضح الرئيس أمس، نحن ملتزمون بانتقال منظم وتنصيب آمن. الشعب الأمريكي لا يستحق أقل من ذلك”.

وقال إن بايدن ونائبه كاملا هاريس سيؤديان اليمين في 20 يناير (كانون الثاني) “بطريقة تتماشى مع تاريخنا وتقاليدنا، وبطريقة تشرف الشعب الأمريكي والولايات المتحدة”.

والتقى بنس بالعشرات من الحرس خارج مبنى الكابيتول وشكرهم على توفير الأمن “في مثل هذا الوقت المهم في حياة شعبنا”.

وسعى ترامب وبنس إلى رأب الصدع بينهما في اجتماع في المكتب البيضاوي يوم الاثنين، لكن مساعدين قالوا إنهم أصيبوا بخيبة أمل شديدة من تعامل بها ترامب مع نائبه.

وأصبح ترامب، الذي لن يحضر حفل التنصيب، يوم الأربعاء، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يؤيد مجلس النواب مساءلته مرتين، حيث انضم عشرة من زملائه الجمهوريين إلى الديمقراطيين في المجلس لاتهامه بالتحريض على تمرد، في إشارة إلى الهجوم على الكابيتول.