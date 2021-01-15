الهلال يوّدع مهاجمه السوري خربين: “شكراً عمر”

أعلن نادي الهلال عن رحيل مهاجمه السوري عمر خربين عن صفوف الفريق.

وودع النادي لاعبه على تويتر: “شكراً عمر”.

وكانت تقارير صحافية عديدة ذكرت أن اللاعب مطلوب في ناديي الوحدة الإماراتي والزمالك المصري، وإن كان النادي الإماراتي الأقرب لضم اللاعب حسب التقارير.

وينتهي عقد خربين مع الهلال بنهاية الموسم الجاري وبناء على رغبة المدرب الروماني رازافان لوشيسكو فقد قرر النادي التخلي عن خدمات المهاجم السوري.

وكان خربين انضم إلى الهلال قادماً من الظفرة الإماراتي في عام 2017، حيث حقق مع الفريق لقب الدوري ثلاث مرات ولقب دوري أبطال آسيا مرة وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين وكأس السوبر السعودي مرة، كما سجل 36 هدفاً خلال 78 مباراة خاضها مع الفريق.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة.