خام “برنت” يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة في ظل اتجاه مقاطعات صينية لتشديد قيود الإغلاق مع تفشي فيروس “كورونا” ووسط متابعة التطورات الاقتصادية العالمية.

وكشف الرئيس الأمريكي المنتخب “جو بايدن” عن تفاصيل حزمة التحفيز المالي للولايات المتحدة بنحو 1.9 تريليون دولار، مؤكداً أنها ستتضمن مدفوعات مباشرة لمعظم الأمريكيين بقيمة 1400 دولار، ما يجعل الإجمالي 2000 دولار، إذ أقرت الولايات المتحدة مدفوعات بقيمة 600 دولار الشهر الماضي.

فيما أكدت منظمة “أوبك” الخميس أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على الخام بشكل مطرد في العام الجاري بدعم من وسائل النقل والوقود الصناعي، وتشير تقديرات المنظمة إلى أنه سيزيد بمقدار 5.9 مليون برميل يومياً إلى 95.9 مليون برميل يومياً.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس بنحو 1.2% إلى 55.77 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، كما تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية هامشية.

وانخفضت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير 0.9% عند 53.10 دولار للبرميل، لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية.

ومن المقرر أن تعلن “بيكر هيوز” بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري في وقت لاحق اليوم.