محجبة تتقلّد رتبة رفيعة في سلاح الجو الأميركي؟ صورة مفبركة تحصد آلاف التفاعلات

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة يدعي ناشروها أنها تظهر أول سيدة مسلمة محجبة تتقلد رتبة رفيعة في القوات الجوية الأميركية. لكن الصورة مركبة والنسخة الأصلية منها تعود لسيدة أميركية غير محجبة.

وتظهر في الصورة سيدة ترتدي حجابا أبيض بلباس عسكري رسمي ويبدو خلفها العلم الأميركي.

وقد جاء في النص المرافق لها “اللواء فاطمة البعداني قائدة القوة الجوية الأميركية الثانية عشرة وهي أول امرأة مسلمة يمنية تقلدت أعلى رتبة عسكرية لمحجبة مسلمة عربية من أصل يمني داخل سلاح الجو الأميركي”.

حصدت الصورة آلاف التفاعلات في موقع إنستغرام، وقد سبق أن نشرت في السنوات الماضية على موقع فيسبوك وباللغة الإنكليزية.

وأرشد التفتيش عن الصورة عبر محركات البحث إلى النسخة الأصلية منها وهي منشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للقوات الجوية الأميركية.

وتبدو السيدة فيها غير محجبة، وكتب في النص المرافق أنها تعود “للجنرال ليندا هامينغر”، ويبدو اسمها واضحا على الزي.

وقد عمد مركبو الصورة إلى إبدال رأس هامينغر برأس سيدة محجبة مدعين زيفا أنها سيدة يمنية مسلمة.