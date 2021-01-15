رابطة الدوري الإنجليزي: سنكمل الموسم رغم إصابات كورونا

أبدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ثقتها في إمكانية استكمال الموسم الحالي رغم تزايد الوفيات في بريطانيا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفي بيان مشترك لها مع رابطة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “تشامبيون شيب” والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والدوري الممتاز للسيدات، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، إدخال تدابير محسنة لمواجهة فيروس كورونا هذا الأسبوع.

وأكد البيان تحقيق السلامة هو جهد جماعي وكرة القدم تتطلب الدعم المستمر من الأندية والمديرين الفنيين واللاعبين وجميع المشاركين في تنظيم المباريات لمواصلة مواجهة انتشار العدوى ووضع النموذج الصحيح للجمهور داخل وخارج الملعب.

وأضاف البيان “هيئاتنا الثلاث تثق في البروتوكولات المتبعة ضد فيروس كورونا الخاصة بنا وقدرتنا على إنهاء الموسم بنجاح”.

تسبب انتهاك العديد من اللاعبين للبروتوكولات خلال فترة عيد الميلاد “كريسماس” في ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأندية بجميع أنحاء البلاد.

وشدد البيان “أي مباراة لها مسؤولية وخلال هذه الفترة الحرجة يعود الأمر إلى كل المعنيين للتأكد من اتباع قواعد الحكومة وبروتوكولاتنا”.

أوضح البيان “لقد رأينا المساهمات الضخمة التي قدمها اللاعبون للجهد الوطني وينبغي عليهم الاستمرار في استخدام تأثيرهم لإظهار أهمية اتباع القواعد”.

وتابع “مع الامتثال الكامل لبروتوكولات فيروس كورونا الخاصة بنا – جنباً إلى جنب مع أنظمة الاختبار الفعالة – فإننا على ثقة ونحن في منتصف الطريق من الموسم، وبدعم من الجميع، في استمرار موسم 2020-2021 حتى نهايته في مايو المقبل.

وأعلنت بريطانيا الأربعاء وفاة 1564 شخصاً في غضون 28 يوما جراء الإصابة بالفيروس.