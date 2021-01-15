فصل قاضيين عسكريين تركيين بدعوى الارتباط بجماعة غولن

كشفت الجريدة الرسمية التركية فصل قاضيين عسكريين من عملهما لصلاتهما بمنظمة فتح الله غولن.

وفقاً للجريدة الرسمية، فصلت لجنة القضاة العسكريين بوزارة الدفاع الوطني التركية بالإجماع القاضيين بعد تقييم ملفيهما، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة الأنباء الرسمية التركية.

يشار إلى أن محكمة تركية أصدرت في نوفمبر الماضي أحكاماً بالسجن المؤبد على 337 شخصاً بينهم قادة في الجيش، وطيارون، متهمون بقيادة وتنفيذ محاولة انقلاب في 2016.

وتتهم تركيا جماعة فيتو وزعيمها فتح الله غولن بتدبير الانقلاب الذي أسفر عن مقتل 251 شخصاً وإصابة ما يقرب من 2200.