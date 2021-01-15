“الخارجية البحرينية” تشكر عُمان لجهودها في الإفراج عن مواطنين محتجزين في قطر

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن وافر الشكر والامتنان لسلطنة عمان على الجهود التي قامت بها الجهات المختصة في السلطنة لتنسيق ومتابعة إطلاق سراح المواطنين البحرينيين المحتجزين في قطر وتسهيل عودتهم إلى مملكة البحرين.

وتعتبر الوزارة، قيام الجهات القطرية المختصة بالإفراج عن المواطنين البحرينيين خطوة تعكس الروح المطلوبة لاستكمال معالجة الموضوعات العالقة بين البلدين من أجل تعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس، آملين أن يتم كذلك إطلاق سراح البحارة الآسيويين الذين يعملون على سفن الصيد البحرينية، مراعاة لحالتهم الإنسانية.