ما هو Binomo الشرح؟

عبارة عن منصة للتداول الالكتروني في المملكة العربية السعودية تخولك أن تكسب دخلا إضافيا من الارتفاع أو الانخفاض في أسعار صرف العملات والمؤشرات والسلع والأصول الأخرى. لقد صمم موقع Binomo آخذا بعين الاعتبار تجربة ممتعة ومريحة للمستخدم من منزله ومن أي جهاز، بغض النظر عن مدى خبرته في مجال التداول.

إن الشركة الأم لهذه المنصة هي “دولفين كورب” وقد تأسست عام 2014 في سانت فنسنت والجرينادينز.

تتمثل الفائدة من هكذا موقع بفرصة كسب دخل إضافي من راحة بيتك ولن تكون مجبرا أن تكون موجودا فعليا في السوق المالي لعمل صفقاتك. ولا تقلق لأنك لن تكون محتاجًا لأن تكون ذا خبرة في هذا المجال لأن الموقع يقدم لك إمكانيات متعددة للتعلم وتنمية الخبرات.

ما هو Binomo؟

ما إن بدأ الموقع في نطاق عمله، أثبت بالفعل حيازته أحدث الميزات وبات موثوقا في عدد من البلدان، من بينها المملكة العربية السعودية وكبر عدد مستخدميه وصار يضاهي المواقع العالمية.

يتمتع الموقع بعضوية اللجنة المالية الدولية(IFC).

ولا ننسى ذكر أن الموقع قام بالخضوع إلى عمليات تدقيق من قبل Verify My Trade (VMT) الذي يضمن أعلى مستوى من جودة الخدمات.

التسجيل في موقع Binomo والتحقق من الحساب

للتسجيل في الموقع، يجب تدوين الايميل واختيار كلمة مرور قوية

تحديد العملة

ومن ثم حدد المربع للإشارة إلى أنك قد قرأت البنود والشروط ووافقت عليها.

وأخيرًا ، انقر فوق الزر التسجيل.

القيام بخطوات التحقق لاثبات أن المستخدم هو فعلا صاحب الحساب

ما نوع المكافآت الموجودة على المنصة؟

ما هو برنامج البونص المتاح على منصة التداول بما في ذلك كوبون Binomo؟ يمكنك الحصول على مكافآت بالطرق التالية:

عند إيداع مبلغ معين من المال في حسابك ، بما في ذلك إدخال قسيمة مكافأة.

عند تفعيل مكافأة غير ايداعية ويتم توفيرها كجزء من العروض الترويجية (مجانًا) ؛ أو بواسطة المدير الشخصي لعملاء Gold و VIP.

كيف يتم التداول على بينومو

توفر منصة التداول Binomo لعملائها فرص تداول فريدة. كيف يتم التداول على بينومو؟

أنواع الحسابات

1- حساب Demo

عند التسجيل، يتم منحك تلقائيًا حسابًا تجريبيًا بقيمة 1000 دولار.

تستفيد من هذا المبلغ لتعلم التداول دون المخاطرة بأموال حقيقية

والأفضل من ذلك، أنه يتم تجديد المبلغ الافتراضي عند نفاذه.

2- حساب Standard

الحد الأدنى للإيداع 10 دولارات بمكافآت على الإيداعات تبلغ 100٪ .

يقدم مستويات ربحية تصل إلى 85٪ في حالات التوقعات الصحيحة.

تتطلب اجراءات سحب المال 3 أيام أو أقل بحسب الطريقة الخاصة بك.

ومع ذلك ، لن تحصل على تأمين أو مدير شخصي مع الحساب الأساسي.

3- الحساب Gold

إيداع إجمالي يبلغ 500 دولار بمكافآت على الإيداعات تبلغ إلى 150٪ .

يمكنك الحصول على 5٪ استرداد نقدي في بعض الحالات

أسبوعيًا إضافة إلى إرشادات من مدير شخصي.

يخولك تحقيق مستويات ربحية تصل إلى 90٪ إذا كانت توقعاتك دقيقة.

تتطلب اجراءات سحب المال 24 ساعة أو أقل. بعض الطرق ستستغرق 3 أيام.

4- حساب VIP

يبلغ الايداع الاجمالي 1000 دولار بمكافآت على الإيداعات تصل إلى 200٪.

يوفر مستويات ربحية تصل إلى 90٪ في حالات التوقعات الدقيقة.

تتطلب اجراءات سحب المال 4 ساعات أو أقل اعتمادًا. بعض الطرق ستستغرق 3 أيام.

تستطيع الحصول على ارجاع نقدي أسبوعي يصل إلى 10٪ في بعض الحالات.

طرق الإيداع والسحب

تستطيع أن تودع الأموال في حسابك من خلال عدة وسائل سواء عبر البطاقات المصرفية الخاصة بك أو المحفظة الالكترونية أو محفظة العملة المشفرة.

يتحقق الموقع من وسيلة الدفع ليتأكد أنها ملك لك

وإذا كنت تقوم بتحويل الأموال من حساب مصرفي بعملة مختلفة عن العملة التي تم تعيين حسابك عليها، فسيتم إجراء التحويل بالسعر المعتمد لدى مصرفك.

عند السحب لن تستطيع اختيار سوى عبر الطريقة التي أودعت فيها المال.

لا يأخذ الموقع عمولة عن الايداع والسحب.

تدريبات واستراتيجيات Binomo

تقوم المنصة بتوفير فرص لتنمية مهارات التداول للمستخدمين وذلك من خلال:

أسئلة وأجوبة تتطرق إلى معلومات عديدة متعلقة بالتداول

قاموس يشرح مختلف المفردات التي تستخدم للتداول

برامج لتعلّم استراتيجيّات التداول المختلفة بحسب خبرة المستخدم، سواء كان مبتدئا، محترفا أو خبيرا، وهي تضم 10 استراتيجيات.

تطبيق Binomo

من خلال تطبيق Binomo سوف يصبح التداول في متناول يديك وفي أي وقت.

للمعلومات الأكثر عمقا، ستحتاج الرجوع إلى الموقع

يمكن تحميل تطبيق Binomo من جميع متاجر التطبيقات على IOS و Android.

لماذا يعتبرBinomo من أفضل خيارات التداول المتوفرة في المملكة العربية السعودية

مع التجارة بينومو، أنت لا تستخدم فقط منصة للتداول، إنما تضع بين يديك أيضا برامج تعليمية من خبراء فضلا عن الحسابات التجريبية والمدير الشخصي، وبالتالي لن تحتاج أن تكون محترفا في التداول كي تبدأ رحلتك مع Binomo.

لكن نذكرك أن التداول قد يعرضك إلى خسائر مادية فلا تنسى توخي الحذر وتلقي التدريب المسبق.