الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام

أدانت الحكومة اليمنية، إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية الجمعة، ثلاث طائرات مسيرة بدون طيار (مفخخة) من محافظة الحديدة، غربي البلاد باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”: “ان الوزارة إذ تدين هذا العمل الإرهابي، وتؤكد وقوف اليمن حكومة وشعباً مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها”.

وأكدت أنها تؤيد كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة “في حماية أراضيها ومكافحتها للإرهاب بكافة اشكاله والحفاظ على امن واستقرار أراضيها والمنطقة”.

وأشارت الخارجية اليمنية إلى أن مليشيات الحوثي “لا تؤمن بالسلام وان قرارها بيد إيران، لإذكاء مزيداً من الصراع واستمرار الحرب بما يزيد من معاناة الشعب اليمني”.

كما أكدت مجدداً أهمية تصنيف المليشيات الحوثية “كمنظمة ارهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح لتنفيذ هذه الأعمال الإرهابية، التي تعيق العملية السياسية في بلادنا وتنشر الارهاب والخراب في المنطقة بشكل عام”.