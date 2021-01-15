عقوبات أوروبية على وزير الخارجية السوري

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي الجمعة، فرض عقوبات على وزير الشؤون الخارجية السوري فيصل المقداد بتجميد أصوله في التكتل، ومنعه من السفر إلى دوله الأعضاء.

وجاء في بيان صحفي أن “المجلس قرر إضافة فيصل المقداد إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لإجراءات أوروبية مقيدة بشأن سوريا، في ضوء تعيينه مؤخراً، وزيراً للشؤون الخارجية”.

واختير المقداد وزيراً للخارجية، بعد وفاة سلفه وليد المعلم في نوفمبر (تشرين الثاني)، وعمل المقداد نائباً لوزير الخارجية منذ 2006.

وبإضافة المقداد، يصبح عدد الأشخاص المفروض عليهم عقوبات 289 شخصاً، كما تخضع 70 منظمة أخرى أيضاً لعقوبة تجميد الأصول.

ووفقاً للبيان الصحفي، تستهدف العقوبات الشركات وأرباب العمل “الذين يستفيدون من صلاتهم بالنظام السوري ومن اقتصاد الحرب”.