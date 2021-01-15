عاجل.. “الموارد البشرية”: تولي المرأة لمنصب “قاضية” بات قريبا

بات قريبا أن ترى المرأة السعودية بمنصب قاضية، بحسب تصريحات لوكیلة وزارة الموارد البشرية لتمكین المرأة، ھند الزاھد، مضيفة أن الحكومة جادة في ملف تمكین المرأة، وأن المؤشرات الدولیة المحايدة تكشف كیف تقدمت المملكة في ھذا الملف.

وكشفت، في حديثھا لبرنامج “سؤال مباشر” على قناة العربیة الیوم، عن وجود أكثر من 2000 امرأة يعملن في وزارة العدل، بینھن كاتبات عدل، وأن تولي المرأة منصب قاضیة شرعیة بات قريبا.

وأضافت أن المرأة موجودة في جمیع القطاعات وفي مناصب قیادية، مبینة أن 50 %من العاملین في وزارة التعلیم من النساء، مقابل 30 %في الوزارة الصحة.

وأشارت إلى أن ھناك تقبلا لدخول المرأة لسوق العمل، خصوصا مع وجود إرادة سیاسیة.