أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في الدمام، التوصل لأول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا، بقيادة الدكتورة إيمان المنصور، لافتة إلى انتهاء الدراسات السريرية.

وأكدت الجامعة في بيان اليوم الجمعة على موقعها الرسمي على تويتر أن “فريق بحث من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بقيادة د. إيمان المنصور، نجح في التوصل إلى لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا”، معلنة الانتهاء من الدراسات قبل السريرية ونشر البحث.

وأشار البيان إلى أن التجارب السريرية ستبدأ بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وقال د. بندر العصيمي استشاري الأبحاث الفيروسية في السعودية: “أكبر التحديات التي ستواجه هذا اللقاح تكمن في إيجاد شركة الدواء التي ستدعم مراحل التجارب السريرية والانتقال باللقاح إلى مرحلة الموافقات والتصنيع”.

وأضاف “السؤال هنا، بعد ثبوت المناعة في التجارب المخبرية، هل سيشارك الشعب السعودي في التجارب السريرية؟”.