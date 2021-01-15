“موارد الشرقية” تسترد 20 مليون ريال في ديسمبر

تمكنت إدارات التسوية الودية، في مكاتب العمل بالمنطقة بالشرقية خلال ديسمبر الماضي، من استقبال ومعالجة 3478 دعوى وإعادة أكثر من عشرين مليون ريال حقوق لأصحابها.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل أن إدارات التسوية الودية في مكاتب العمل بالمنطقة استطاعت تحقيق إنجاز نسبة صلح تجاوزت 81% لإجمالي الدعاوى، في حين بلغت إجمالي المبالغ المستردة 20171672 ريال.

وبيّن أن إدارات التسوية الودية بالمكاتب تُعنى بالخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل ويتم فيها تقريب وجهات لنظر والوساطة للوصول إلى حل ودي يحفظ حقوق الطرفين.

وقدم مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة شكره لجهود المصلحين و مدراء إدارات التسوية ومدراء مكاتب العمل، وأكد على أن عملية الوصول إلى حل ودي يضمن حقوق الأطراف هي عملية متكاملة بين مدراء المكاتب بتمكين المصلحين والحرص على تدريبهم بما يضمن تحقيق كفاءة الأداء ودعم مدراء الإدارات بالصلاحيات و الأدوات للقياس وضمان جودة جلسات التسوية الودية.