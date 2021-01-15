آخر تطورات #كورونا عالميا.. ارتفاع في الإصابات في لبنان وفلسطين والمغرب

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة، تسجيل 44 حالة وفاة، و6154 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت في تقريرها اليومي أن عدد الوفيات ارتفع إلى 1825، فيما ارتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 243286.

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 27 وفاة و 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) و 1646 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 91.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة الانتباه إلى وجود 87 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

سجلت الأردن 808 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 312851 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 295705 حالات شفاء بعد تسجيل 903

حالات إضافية، فيما سُجلت 14 حالة وفاة لتصل حالات الوفاة إلى 4121 حالة.

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 457625 مصاباً.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 34 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 7888، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 432256 حالة تعاف.