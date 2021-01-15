بالصور: آل مطلق من السوطة يحتفلون بزفاف نجليهم «رائد وسعود» في الطائف

احتفل آل مطلق من السوطة من قبيلة عتيبة بزفاف نجليهم (رائد و سعود) أبناء أحمد السواط “يرحمه الله” في قاعة البساتين بالسر في محافظة الطائف.

وأقتصر الحضور على الأقارب وبعض الزملاء والاصدقاء وعبر العريسان عن سعادتهما بهذه المناسبة السعيدة.

وثمن آل مطلق شكرهم لكل من لبى الدعوة وشاركهم الفرحة كما قدموا الشكر ايضا لمن اعتذروا وقدّموا لهم التهاني والتبريكات وتعّذر حضورهم للمناسبة بسبب الاجراءات الاحترازية.

وتهدي “الوئام” جميل التهاني والتبريكات لفرسان الليلة “رائد وسعود” وتتمنى لهما حياة سعيدة وأن يجمع الله بينهما في خير ومحبة.