رسميا.. تنصيب بايدن سيكون من منازل واشنطن

دعت عمدة العاصمة واشنطن الأميركيين لحضور مراسم تنصيب جو بايدن، الرئيس المنتخب من المنازل، مؤكدة أن العديد من الطرق والخدمات تم إقفالها.

يخطط الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، لمغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وفقا لوكالة رويترز.

ويوم الأربعاء الم اقتحم مؤيدون لترامب مبنى الكونغرس لدى تواجد نائبه وأفراد من أسرته داخله للمشاركة في التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مثيراً عاصفة واسعة من الانتقادات ضد واقعة وصفها منافسه بايدن بأنه واحد من أحلك الأيام في تاريخ أمريكا.