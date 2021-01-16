الانتفاضة الايرانية تستهدف ثلاثة مراكز قمعية للباسيج في مشهد

استهدف شباب الانتفاضة الايرانية في مشهد ثلاث قواعد قمعية للباسيج في أجزاء مختلفة من مشهد وأضرموا النار في مدخل ولافتات الحرس في هذه القواعد.

وجاءت هذه الإجراءات ردًا على القمع الوحشي الذي استطال الشباب الباحثين عن عمل في الأهواز يوم الثلاثاء 12 يناير المنصرم.

ونظم الشباب في قرية أبو صخير قرب الأهواز تجمعا احتجاجيا أمام شركة سلمان فارسي لقصب السكر على بعد 40 كيلومترا من الأهواز، وواجهوا عناصر الشرطة القمعية وحراس الأمن الذين حاولوا تفريقهم.

وأسفرت ه‍ذه المواجهات عن إصابة واعتقال عدد من الشبان المتظاهرين من قبل القوات القمعية.