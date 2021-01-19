مقتل مسلحين من كتائب حزب الله في انفجارات بغداد

أكدت مصادر لقناة الحرة، وقوع 3 انفجارات بناحية جرف الصخر جنوب غرب العاصمة بغداد، ليل الاثنين الثلاثاء، بينما نفى متحدث باسم القيادة الأمريكية علمه بأي بغارات جوية في المنطقة.

وقالت المصادر إن الانفجارات كانت في مواقع لمليشيا كتائب حزب الله وتسببت في مقتل وإصابة عدد من المقاتلين.

فيما تحدثت مصادر أخرى عن انفجار واحد على الأقل داخل مقر تابع للجيش العراقي تسبب في مقتل تسعة جنود وجرح ما لايقل عن 10.

ومن جهته، نفى متحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى، في تصريح للحرة، علم القيادة بتنفيذ أي غارات جوية في العراق.