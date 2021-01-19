“الزكاة والدخل”: 1.9 مليون إقرار مقدم من المكلفين خلال 2020

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن أن إجمالي عدد الإقرارات المقدمة من قبل المكلفين بلغ 1.92 مليون إقرار خلال عام 2020.

وقالت الهيئة حسب ما أوردت صحيفة “الاقتصادية”، إن جميع الإقرارات الزكوية والضريبية المقدمة من قبل المكلفين تخضع للفحص بشكل آلي في حال استحقت ذلك.

وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بتطوير أداة المخاطر التي تقوم باختيار الحالات التي تخضع للفحص والتدقيق، بهدف زيادة جودة المخرجات وتحسين تجربة المكلفين، مبينة أن أداة المخاطر تعد أحد أهم العوامل التي يعتمد عليها لفحص الإقرارات الزكوية والضريبية آليا بعد تقديمها في حال استحقت ذلك، التي تستند إلى معايير محاسبية وإحصائية لاعتماد الإقرار الزكوي والضريبي، وفقا لأفضل الممارسات العالمية.