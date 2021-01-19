ارتفاع أسعار النفط.. و”برنت” قرب 55 دولار للبرميل

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الثلاثاء إذ تفوق التفاؤل بأن التحفيز الحكومي سيدعم النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط على المخاوف من أن تجدد إجراءات العزل العام لمكافحة جائحة فيروس كورونا عالميا قد يبطئ استهلاك الوقود.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 20 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 54.95 دولار للبرميل بعد أن نزلت 35 سنتا في الجلسة السابقة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.19 دولار للبرميل، منخفضا 17 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة. ولم تتم تسوية الخام يوم الاثنين إذ أن الأسواق الأمريكية كانت مغلقة في عطلة عامة. وينتهي أجل العقود الآجلة لغرب تكساس تسليم فبراير لشهر أقرب استحقاق غدا الأربعاء.