صعود أسعار الذهب والأوقية عند 1836 دولارًا

صعدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار هامشيًا وسط متابعة تطورات السياسة الأمريكية وخطط التحفيز العالمية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.3% مسجلة 1836 دولارًا للأوقية، في تمام الساعة 9:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

بينما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 0.2% عند 1837.64 دولار للأوقية، بعدما بلغ أدنى مستوى له منذ الثاني من ديسمبر الماضي في الجلسة السابقة عند 1809.90 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بأكثر من 1% عند 25.12 دولار للأوقية.

كما ارتفع سعر البلاتين بما يزيد عن 1% مسجلًا 1097.24 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاديوم بشكل طفيف بلغ 0.1% عند 2375.41 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار-الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- هامشيًا بنحو 0.1% مسجلًا 90.69 نقطة.