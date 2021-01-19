عودة “بي إن سبورتس” للبث في السعودية

قالت وكالة أنباء “رويترز” إن الساعات القليلة الماضية شهدت تطورات جديد في مسألة عودة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية للبث داخل السعودية.

ووفقا لوكالة أنباء “رويترز”، فإن قنوات “بي إن سبورتس” ستعاود البث داخل المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.

صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية أشارت إلى أن القرار بات رسميا، ويعني عودة مكاتب “بي إن سبورتس” للعمل داخل المملكة العربية السعودية.

الصحيفة أوضحت أن شبكة القنوات القطرية ستكون قادرة على بيع الأجهزة الخاصة بها داخل المملكة، بعد توقف استمر لأكثر من 3 سنوات.

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية أعلنت قبل 3 سنوات منع استيراد أجهزة “بي إن سبورتس”، وكذلك إيقاف بيع وتجديد الاشتراكات الخاصة بها، لعدم حصول شبكة القنوات القطرية على الترخيص الإعلامي الخاص بهذا الأمر.

يُذكر أن “بي إن سبورتس” تقوم ببث العديد من البطولات العالمية، مثل الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، وغيرها من البطولات.