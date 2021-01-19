الاستخبارات العراقية : الاطاحة بـ 3 ارهابيين يوزعون “كفالات” داعش في العراق

تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات صلاح الدين في وزارة الداخلية،من خلال متابعة حركة عناصر عصابات داعش الارهابية ، القاء القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي .

وقد تم القبض عليهم بالجرم المشهود اثناء قيامهم توزيع مايسمى بالكفالات على عوائل عصابات داعش في منطقة سليمان بيك ضمن محافظة صلاح الدين ومن خلال التحقيقات معهم اعترفوا قيامهم بعملية توزيع الاموال على العوائل ، فضلاً عن قيامهم بنقل المواد الغذائية والامور اللوجستية الاخرى لعناصر عصابات داعش مقابل مبالغ مالية .

و تم ايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.