روسيا تسجل 21734 إصابة جديدة بكورونا و586 وفاة

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 21734 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها 3281 إصابة في موسكو ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و612800.

وذكرت السلطات أنها سجلت 586 وفاة بسبب الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 66623.

وكان قد كشف معهد أبحاث الأنفلونزا الروسى، عن تطوير لقاح جديد لفيروس كورونا في صورة بخاخ أنفى، وذلك بالتعاون مع معهد الدراسات العلمية للأنفلونزا ببطرسبورج، حيث يعمل بعد أن أظهر استجابة مناعية خلال التجارب قبل السريرية، طبقا لما ورد في وكالة تاس الروسية.