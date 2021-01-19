“الدمام 7” أحد أقوى 10 حواسيب في العالم

أعلنت شركة أرامكو السعودية ومجموعة الاتصالات السعودية “إس تي سي”، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حاسوبٍ جديد فائق باسم “الدمام7″، يُعدّ من بين أقوى 10 حواسيب في العالم.

وقالت أرامكو ومجموعة الاتصالات، في بيان مشترك، إن الحاسوب الجديد يتيح فرصا جديدة في مجال التنقيب والتطوير، ويعزّز قدرات اتخاذ القرار في مجال التنقيب والاستثمار.

وأضافت الشركتان، أن إطلاق الحاسوب يعدّ خطوة متقدمة ضمن استراتيجية التحوّل الرقمي في أرامكو السعودية، التي تضم مجموعة تقنيات متطورة تسهم في إعادة تشكيل العمليات الرئيسة، وتعزيز الكفاءة، وتمكين ريادة الشركة في مجال علوم الأرض.

وأوضح البيان، أنه تمّ تطوير الحاسوب في وادي الظهران للتقنية بالشراكة مع شركة solutions، التابعة للمجموعة، وشركة كراي، التابعة لشركة هيولت باكارد إنتربرايز.

وتم تزويد “الدمام 7 “بقدرة حوسبية فائقة الأداء تبلغ 55.4 بيتافلوب، تتيح له معالجة أضخم مجموعة بيانات جيوفيزيائية في العالم وتصويرها.