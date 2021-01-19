شرطة جدة: ضبط 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا مواطنين

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المُتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على ثلاثة مواطنين في (العقدين الثالث والرابع)، في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث -في بيان- أن الأشخاص متهمين بارتكاب عدد من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في انتحالهم صفة رجال أمن واستيقاف مقيمين داخل عدد من الأحياء السكنية، وسلب ما بحوزتهم تحت تهديد السلاح.

وأكد المتحدث في ختام بينه أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.