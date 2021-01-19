إدارة بايدن ترفض تنفيذ قرار ترامب برفع حظر السفر عن أوروبا

رفض مساعدو الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن قرار الرئيس دونالد ترامب إنهاء الحظر المفروض على المسافرين الوافدين من أوروبا والبرازيل والذي كان يهدف إلى كبح جماح انتشار فيروس كورونا فى الولايات المتحدة، قائلين “إن بايدن سيبقى على الحظر عندما يتولى منصبه غدا الأربعاء”.

وقالت جنيفر ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في إدارة بايدن المقبلة -وفقا لصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الجديدة لن تسمح بدخول توجيهات ترامب حيز التنفيذ.

وكتبت ساكي تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بعد فترة وجيزة من إصدار البيت الأبيض إعلان ترامب قالت فيها: “مع تدهور الوضع الوبائي وظهور فيروسات متحوّرة أكثر عدوى حول العالم، فإنّ هذا ليس الوقت المناسب لرفع القيود المفروضة على السفر الدولي”.

وأضافت: “بناء على نصيحة فريقنا الطبي، فإن الإدارة لا تعتزم رفع هذه القيود في 26 يناير. وفي الواقع، نحن نخطط لتعزيز تدابير الصحة العامة المتعلقة بالسفر الدولي للحدّ أكثر من تفشي كوفيد-19”.