المركز الوطني للأرصاد: كتلة شديدة البرودة تؤثر على المملكة غدا.. ومناطق الشمال تسجل -4

قال المركز الوطني للأرصاد، إنه من المتوقع أن تؤثر كتلة قطبية هوائية باردة إلى شديدة البرودة تؤثر على أجواء المملكة، تتأثر بها منطقة تبوك والمناطق الشمالية بانخفاض في درجات الحرارة بدءًا من مساء الأربعاء.

وأضاف أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 4 – 1 درجة مئوية في ساعات الصباح الباكر، ومع تقدم ساعات النهار تتأثر منطقة حائل، القصيم، الرياض، المنطقة الشرقية بهذه الكتلة الباردة.

كما تنخفض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى من المملكة لتصل إلى أقل من الصفر المئوي، ولا يستبعد أن تكون درجة الحرارة ما بين حائل والجوف إلى 4 درجات تحت الصفر “-4”.