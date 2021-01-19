“تقنية القنفذة” تستقبل متدربيها وسط منظومة متكاملة من الاستعدادات والاحترازات

استقبلت كلية التقنية بالقنفذة متدربيها للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442هـ، وسط استعدادات وتجهيزات فنية ومرافق مهيئة واحترازات صحية .

ورحّب عميد الكلية حامد علي المنتشري بعودة المتدربين في بداية الفصل التدريبي الثاني لهذا العام؛ متمنيًا لهم النجاح والتوفيق،

وأشار المنتشري إلى أن الكلية بكافة اقسامها اداراتها المختلفة أتمت كافة استعداداتها لاستقبال متدربيها للفصل التدريبي الثاني، وتهيئة البيئة التدريبية المناسبة .

وأكد المنتشري على المتدربين بضرورة الالتزام التام بخطوات وتعليمات التدريب في الفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442هـ ، والمتضمنة استمرار التدريب عن بُعد في ظل جائحة كورونا باستخدام منصة (البلاك بورد)، واعتماد تدريب المواد النظرية عن بُعد للعشرة أسابيع الأولى، واعتماد الحضور في المقررات العملية .