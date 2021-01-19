“فيسبوك” يتخذ تدابير خاصة عشية تنصيب بايدن

مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، اتخذت “فيسبوك” تدابير احترازية إثر أعمال العنف التي رافقت اقتحام أنصار ترامب الكونغرس في 6 يناير.

والإجراء الأول الذي أعلنت عنه “فيسبوك” هو حظر الإعلان عن تنظيم فعاليات قرب البيت الأبيض ومبنى الكونغرس أو مباني برلمانات الولايات الخمسين خلال يوم التنصيب.

وقالت الشركة: “مركز العمليات يجري حاليا مراجعة لجميع الأحداث المتعلقة بيوم التنصيب، وسيجري إزالة تلك التي تنتهك سياساتنا”.

والإجراء الثاني يتمثل في فرض بعض القيود على بعض مستخدمي الموقع والقيود تشمل منع البعض من نشر مقاطع فيديو أو إنشاء مجموعات.

وتأكيدا لنفي صلته بأي أعمال عنف، أعلن عملاق مواقع التواصل الاجتماعي عن إجراء ثالث يتمثل في حظر جميع الإعلانات التي تروج للأسلحة ومعدات الحماية في الولايات المتحدة حتى 22 يناير على الأقل.