إصابة رئيس الاتحاد الإسباني بفيروس كورونا

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إصابة رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس بفيروس كورونا.

أوقف روبياليس اليوم الثلاثاء، جميع أنشطته في نهاية الأسبوع الماضي، ولم يحضر نهائيات كأس السوبر الإسباني الذي توج به أتلتيك بيلباو على حساب برشلونة في المباراة النهائية 3-2، بسبب مخالطته بأحد موظفي الاتحاد الإسباني الذي ثُبت إصابته بفيروس كورونا.

وخضع روبياليس للعزل المنزلي بعد مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا، وسيستمر في الحجر الصحي بعد ثبوت إصابته هو الآخر بـ”كوفيد-19″.

ولا يزال روبياليس دون أعراض وبصحة جيدة في الوقت الحالي، على الرغم من حقيقة أن اختبارات “بي سي آر” التي تم إجراؤها، قبل وبعد معرفة مخالطته المباشرة للشخص المصاب كانت سلبية، لكن في الاختبار الذي تم إجراؤه بعد 72 ساعة من خضوعه للعزل المنزلي وفقًا للبروتوكولات الصحية، كانت نتائجه إيجابية.