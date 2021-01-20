شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية بالرياض عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء في عدة تخصصات لحملة البكالوريوس من حديثي التخرج.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة تفاصيلها كالتالي:
أخصائي أشعة ثاني Radiology Specialist II: بكالوريوس في تخصصات الأشعة أو ما يعادلها ولا يشترط توفر الخبرة.
أخصائي تخدير Medical Technologist II: بكالوريوس في تخصصات المختبرات أو ما يعادلها ولا يشترط توفر الخبرة.
صيدلي ثاني Pharmacist II : بكالوريوس في تخصصات الصيدلة ولا يشترط توفر الخبرة.
ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية مع ضرورة الحصول على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وإجادة اللغة الإنجليزية وإجتياز الاختبارات المطلوبة ولا يشترط توفر الخبرة.
وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي: