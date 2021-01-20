تقنية الطائف تستقبل أكثر من 700 متدرباً للفصل التدريبي الثاني

نفذت الكلية التقنية بالطائف برنامج تهيئة المتدربين المستجدين بالكلية للفصل التدريبي الثاني والبالغ عددهم 705 متدربا وذلك بحضور عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم ووكلاء ورؤساء الأقسام بالكلية.

وأوضح عميد الكلية المهندس حمد القاسم أن وكالة الكلية لشؤون المتدربين قامت بتنفيذ هذا البرنامج الذي تم من خلاله شرح كامل لنظام الكليات عن طريق وحدة التوجيه والإرشاد والتي احتوت على عروض للوائح المنظمة والخدمات المقدمة والتعريف بمرافق الكلية والأقسام المختلفة مع الأخذ بكافة الاحترازات الوقائية والضوابط الصحية للتدريب والمتعلقة بجائحة فيروس (كوفيد 19) المستجد .

وحضر اللقاء كل من وكيل الكلية للتدريب الأستاذ خالد الغامدي ووكيل الكلية لشؤون المتدربين الأستاذ محمد الغامدي ووكيل الكلية للجودة الأستاذ خالد المالكي ورئيس وحدة التوجيه والإرشاد الأستاذ نادر حكمي.