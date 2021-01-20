سلمان الفرج “هلالي” حتى 2025

أعلن الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تمديد عقد قائده سلمان الفرج حتى عام 2025.

وقال الهلال عبر حسابه على تويتر: أنهت إدارة النادي برئاسة فهد بن سعد بن نافل إجراءات تمديد عقد القائد سلمان الفرج، يمتد عقد الفرج مع الهلال حتى عام 2025.

وأمضى لاعب الوسط الدولي البالغ من العمر 31 عاماً مسيرته بأكملها بين صفوف الهلال منذ مشاركته الأولى مع الفريق الأول في 2008، وخاض ما يزيد على 50 مباراة دولية وشارك في كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال الفرج في فيديو نشره حساب الهلال على تويتر: اليوم اللهم لك الحمد والشكر جددت مع ناديي وبيتي الثاني، وإن شاء الله تكون مواسم بطولات كما عهدتم منا.

وأحرز الفرج مع الهلال لقب الدوري السعودي خمس مرات وكأس ملك السعودية ثلاث مرات، كما فاز معه بدوري أبطال آسيا في 2019.