ارتفاع أسعار النفط اليوم.. “برنت” أعلى 56.3 دولارا و”الأمريكي” 53.4 دولارا

ارتفعت أسعار عقود خام برنت لأقرب إستحقاق، اليوم، بنسبة 0.7 في المائة لتتداول عند 56.3 دولار للبرميل.

كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب إستحقاق، بنحو 0.8 في المائة لتتداول عند 53.4 دولار للبرميل.

وترتفع الأسعار مؤخرا بفعل تخفيض طوعي من السعودية لإنتاجها بواقع مليون برميل خلال شهري فبراير ومارس 2021.

وكانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق “أوبك+” على تمديد اتفاق خفض الانتاج حتى نهاية العام.