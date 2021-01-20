روبرت كوخ: 16 ألف إصابة جديدة و1148 وفاة بفيروس كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 15 ألفا و974 إصابة لتصل إلى مليونين و68 ألفا وحالتين.

وأفاد المعهد على موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 48 ألفا و770 حالة بعد تسجيل 1148 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت مسودة وثيقة حكومية، أفادت بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات اتفقوا الثلاثاء، على تمديد العزل العام، الذي تُغلق بموجبه معظم المتاجر والمدارس، حتى 14 فبراير وذلك في محاولة لكبح جماح فيرس كورونا.

وجاء في الوثيقة أيضا أن الشركات تلتزم بالسماح للعاملين بالعمل من المنازل حتى 15 مارس.