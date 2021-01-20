أعلى مستوي في 8 أشهر.. السعودية ترفع استثماراتها بالسندات الأمريكية 3.4 مليار دولار

عززت المملكة العربية السعودية، استثماراتها بسندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 للشهر الرابع على التوالي، مسجلة أعلى مستوياتها في 8 أشهر.

وارتفعت حيازة المملكة بالسندات، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية، بنحو 2.5% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على أساس شهري، بزيادة تقدر قيمتها بـ 3.4 مليار دولار.

وبلغت ملكية السعودية من السندات الأمريكية 137.6 مليار دولار بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 (أعلى مستوى لملكيتها بالسندات منذ شهر مارس/ آذار عندما بلغت بنهايته 159.1 مليار دولار).

وحلت السعودية في المرتبة الـ 14 عالمياً (تقدمت من المرتبة الـ15 في الشهر السابق) بقائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي؛ والتي تصدرتها اليابان بقيمة 1260.8 مليار دولار (1.261 تريليون دولار)، يليها الصين باستثمارات تبلغ 1063 مليار دولار (1.063 تريليون دولار).

وبالنسبة لترتيب السعودية على مستوى الدول العربية، جاءت في المقدمة؛ يليها الكويت باستثمارات تبلغ 46.1 مليار دولار لتحل في المرتبة الـ27 عالمياً، ثم الإمارات باستثمارات 36.8 مليار دولار (المرتبة 31 عالميا).