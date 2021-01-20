قبل ساعات من تنصيب بايدن.. وفيات كورونا في الولايات المتحدة تسجل رقم مروع

تجاوز عدد وفيات كورونا فى الولايات المتحدة أكثر من 400 ألف حالة، وهو رقم مروع يعكس مأساة الفيروس الذى انتشر فى البلاد، مع ارتفاع معدل الوفيات من كوفيد 19 فى جميع أنحاء البلاد.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن أحدث أعداد الوفيات، والتى تم الإعلان عنها قبل ساعات قليلة من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، تأتى مع توقعات بتسجيل آلاف أخرى من الوفيات فى شتاء أمريكى قاتم فى ظل الانتقال الواسع لعدوى كورونا، مع انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع، حيث تنتشر سلالة أكثر قابلية للانتقال فى جميع أنحاء البلاد، وتبدأ حملة لتطعيم الشامل ببطء.

وأفاد مركز موارد فيروس كورونا بجامعة جونز هوبكينز أنه 400.022 شخص قد ماتوا جراء الإصابة بكورونا، ويتحمل غير البيض العبء بشكل غير متناسب.

ولا تزال الولايات المتحدة تنتظر أشهر قادة من الوفيات، حيث أن الأشخاص الذين أصيبوا مؤخرا بالفيروس سيصبحون مرضى ويموتون، ووفقا لتوقعات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن عدد الموتى قد يصل إلى 477 ألف بحلول 6 فبراير.

ويمثل هذ التوقع التسارع الواضح للوفيات فى الولايات المتحدة، فقد استغرق الأمر أكثر من 16 أسبوعا حتى تصل الولايات المتحدة إلى 100 ألف وفاة، وأقل من خمسة أسابيع حتى قفز عدد القتلى من 300 ألف إلى 400 ألف. ويتوقع العديد من الخبراء أن تصل الولايات المتحدة إلى 500 ألف وفاة فى فبراير.

وقال ستيفين وولف خبير صحة السكان والأستاذ بجامعة فرجينيا كومونولث إن عام 1920 كان آخر مرة تكون فيها مرض معد، هو السبب الرئيسى للوفاة فى الولايات المتحدة.

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية تسجيل 168 ألفا و58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 24 مليونا و246 ألفا و830 حالة.

وأضافت الجامعة – وفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل ألفين و550 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 401 ألف و553 حالة.