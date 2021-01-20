تفوقت على روسيا.. السعودية أكبر  مورد نفط إلى الصين

كشفت بيانات اليوم أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تفوقت على روسيا لتحتفظ بمكانتها كأكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في 2020.

وظل طلب الصين على النفط قويا في العام الماضي على الرغم من أن جائحة كوفيد 19 قوضت الطلب على الوقود في بقية الأنحاء بحسب ما ذكرت “رويترز”.