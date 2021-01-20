تفوقت على روسيا.. السعودية أكبر  مورد نفط إلى الصين

واشترت الصين أكبر مستورد للنفط في العالم 542.4 مليون طن من النفط الخام في 2020 أو 10.85 مليون برميل يوميا وهو ما يمثل زيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي. ووفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية بلغت شحنات النفط السعودية السنوية إلى الصين 84.92 مليون طن في 2020 أو 1.69 مليون برميل يوميا بزيادة 1.9 في المائة على أساس سنوي.
وجاءت روسيا في المركز الثاني بفارق طفيف بشحنات بلغت 83.57 مليون طن أو 1.67 مليون برميل يوميا بزيادة 7.6 في المائة عن 2019 حسبما أظهرت البيانات. وفي ديسمبر بلغت إمدادات السعودية 6.94 مليون طن بانخفاض 0.8 في المائة عنها قبل عام بينما بلغت كميات روسيا 6.2 مليون طن الشهر الماضي بانخفاض 15.7 في المائة على أساس سنوي.
وارتفعت واردات الصين من أمريكا إلى 3 أمثالها في العام الماضي مقارنة بعام 2019 إذ كثفت الشركات مشترياتها بموجب اتفاق تجاري مع واشنطن. وبلغت الواردات من أمريكا إجمالا 19.76 مليون طن في 2020 أو 394 ألف برميل نفط يوميا. وفي ديسمبر بلغت 3.6 مليون طن.