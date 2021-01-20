«النور التخصصي» يتجاوب مع مريضة مصابة بالسمنة المفرطة

تجاوب مستشفى النور التخصصي في خطوة سريعة، وتطويع لمنصات التواصل الاجتماعي لخدمة المرضى والمراجعين، من خلال منصة “تويتر”، مع طلب ذوي مريضة عبر الخاص، الذي تضمن رغبتهم في دخول والدتهم المستشفى سريعًا لعلاجها من السمنة المفرطة.

وفي التفاصيل فقد تم مباشرة الحالة وتبين أنها تعاني من السمنة المفرطة، إلى جانب ارتفاع ضغط العينين، وارتفاع الضغط الدموي، كما أنها مصابة بداء السكري.

وتم توجيه الأقسام المعنية لعمل كافة الإجراءات اللازمة وتم التنسيق مع الأقسام المعنية الممثلة في كل من: المركز الإسعافي، ومركز العيون، والخدمة الاجتماعية، وإدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بالمستشفى.

وتم تشكيل فريق إسعافي متكامل إضافة لأخصائيات اجتماعيات للتعامل مع المريضة، وتهيئتها نفسيًّا قبل نقلها للمستشفى.

وجرى نقل المريضة، وعمل كامل الإجراءات اللازمة ومن ثم تم تنويمها لتلقي العلاج اللازم.