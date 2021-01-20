حددت وزارة التعليم ضوابط العمل بمراكز الاتصالات الإدارية، استعدادا لإطلاق (منصة أعمالي) ولأهمية حوكمة إجراءات العمل.

وتضمن التعميم حصلت “الوئام” على نسخة منه، 9 ضوابط أولها عدم استلام أو إرسال المعاملات ورقية والاكتفاء بإحالة المعاملة إلكترونية وفي حالة رغبة الجهة المختصة المعاملة ورقية يكون ذلك بموجب طلب رسمي عبر النظام يوجه إلى الإدارة المعدة ويستثنى من ذلك الأصناف العينية.

ووجه التعميم بأرشفة المعاملات الواردة من الجهات والمصالح الحكومية الأخرى وتحويلها إلكترونية والاحتفاظ بأصول المعاملة بأرشيف مركز الاتصالات الإدارية سواء بجهاز الوزارة أو إدارات التعليم والمعاملة الصادرة إلى تلك الجهات الخارجية (إذا تم إعطاء أمر تصدير خارجي من قبل الجهة المعدة) يزود مركز الإتصالات الإدارية بأصل المعاملة خلال يوم عمل كحد أقصى أو يتم إلغاء الطلب وذلك لحين إستكمال الربط مع منصة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر).

وجاء في التعميم أن “التعاميم والقرارات يتم إعتمادها والعمل بها بمجرد صدورها إلكترونية، وأن المعاملة المحالة إلى مكاتب أصحاب المعالي أو الوكلاء أو مدراء التعليم أو الملحقية الثقافية للتوقيع هي مسؤولية الإدارة المعدة وعليها تنظيم فهرسة المعاملة وفق الترتيب الزمني وتصدير المعاملة بعد التوقيع مباشرة.

كما وحه بأرشفة المعاملة ذات الطابع السري أما المعاملة (سري تفتح بيده – سري للغاية) يتم توريدها إلكترونية دون أرشفتها وتأخذ مسارا ورقية إلى الجهة المختصة.

وفي حال رغبة الجهة تزويدهم بالمعاملات ورقية بشكل مستمر يكون ذلك وفق خطاب يوجه إلىرالإدارة العامة للمراجعة الداخلية لدراسة الطلب حسب المهام المنوطة بهم مع ذكر مبررات الطلب لدراسته وإبداء الراي ويزود مركز الاتصالات الإدارية بصورة في حال الموافقة وذلك فيما يخص جهاز الوزارة.

وجاء فيه أنه عند إعادة المعاملة الواردة من الجهات والمصالح الحكومية الأخرى لأي سبب يجب أن يكون خطاب الإعادة معتمدة من صاحب الصلاحية في الجهة ومرفق مع المعاملة إلكترونيا.

وطالب مدير عام مركز الإتصالات الإدارية برفع تقرير بنهاية كل ربع سنوي) عن سير المعاملات بديوان الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية.